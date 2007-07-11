Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 11 июля на 15 час.
Санкт-Петербург и область, 11 июл 2007, 16:00
0
Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 11 июля на 15 час.
Выборка на 15 часов сделана на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Санкт-Петербурга.
Максимальная покупка USD - МДМ банк (Санкт-Петербургский ф-л) (Каменноостровский пр., 53) по курсу 25,55 руб./долл.
Минимальная продажа USD - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 25,55 руб./долл.
Максимальная покупка EUR - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 34,97 руб./евро.
Минимальная продажа EUR - Петербургский Городской банк (Итальянская ул., 15) по курсу 35,03 руб./евро.