Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 11 июля на 15 час.

Выборка на 15 часов сделана на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Санкт-Петербурга.

Максимальная покупка USD - МДМ банк (Санкт-Петербургский ф-л) (Каменноостровский пр., 53) по курсу 25,55 руб./долл.

Минимальная продажа USD - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 25,55 руб./долл.

Максимальная покупка EUR - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 34,97 руб./евро.

Минимальная продажа EUR - Петербургский Городской банк (Итальянская ул., 15) по курсу 35,03 руб./евро.