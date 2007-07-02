Транспортная группа FESCO и группа компаний ESF создали СП Fesco ESF.

Транспортная группа FESCO и группа компаний ESF Euroservices B.V.создали совместное предприятие (СП) FESCO ESF Limited. Как сообщает пресс-служба FESCO, предприятие создается на основе балтийского фидерного контейнерного оператора ESF Euroservices. Доля FESCO в СП составляет 70%.

По словам генерального директора FESCO Евгения Амбросова: "Фидерный бизнес на Балтике с присутствием FESCO на рынке стивидорных услуг в этом регионе и возможностями FESCO в сфере железнодорожных перевозок контейнеров позволит обеспечить клиентам сквозной сервис по схеме "море - порт - наземная перевозка" не только на Северо-Западе, но и на всей европейской части страны".

ESF Euroservices B.V. осуществляет интегрированный сервис по перевозке и обработке контейнеров на маршрутах между портами в Нидерландах, Бельгии и Германии с одной стороны и портами России, Финляндии и Прибалтики - с другой. Компания оперирует тремя фидерными линиями: Роттердам/Гамбург/Антверпен - Санкт-Петербург, Гамбург - Котка/Хельсинки, Гамбург-Клайпеда/Рига. Объем контейнерных перевозок ESF Euroservices в 2006г. превысил 130 тыс. TEU.

Транспортная группа FESCO была создана на базе Дальневосточного морского пароходства - одного из крупнейших и старейших транспортных предприятий России, основанного в 1880г. Предприятия группы осуществляют перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, оказывают услуги по перевалке грузов на собственных терминальных мощностях, осуществляют интермодальные перевозки грузов из портов Южной Кореи, Японии, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии и США в различные пункты назначения в России, обеспечивают ледокольную проводку судов в районе Дальнего Востока, восточном секторе Арктики, Балтийском бассейне и Антарктике, а также обслуживают нефтегазовые компании, ведущие добычу в Дальневосточном регионе.