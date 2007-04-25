Суд признал законным взимание Морским портом "Санкт-Петербург" платы с турфирм за въезд автобусов.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного федерального округа признал правомерным взимание ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" платы с туристических компаний за въезд на территорию порта экскурсионных автобусов. Как сообщает пресс-служба ОАО, рассмотрев кассационную жалобу Морского порта, суд установил, что действия порта в отношении турфирм не нарушают антимонопольное законодательство РФ. Согласно вердикту арбитража, взимание платы за организацию и осуществление контрольно-пропускного режима в порту является законным и обоснованным.

Напомним, в ноябре 2005г. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесло решение, согласно которому ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" вменялось нарушение антимонопольного законодательства. В УФАС указывали на неправомерность взимания платы с туристических компаний за въезд экскурсионных автобусов на территорию петербургского порта. Группа компаний "Морской порт Санкт-Петербург" обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании этого решения недействительным.