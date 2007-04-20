ОАО "ТГК-1" до 2011г. намерено вложить 15 млрд руб. в реконструкцию ТЭЦ-14 в Петербурге.

ОАО "ТГК-1" в 2007-2010гг. готово вложить до 15 млрд руб. в реконструкцию петербургской ТЭЦ-14. ОБ этом корреспонденту РБК сообщил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга Александр Бобров. По его словам, средства на реконструкцию ТЭЦ-14 будут получены компанией от размещения и продажи дополнительных акций.

Как пояснила руководитель пресс-службы генерирующей компании Лариса Семенова, в самое ближайшее время состоится тендер на выбор генподрядчика строительных работ, уже ведутся подготовительные работы по расчистке строительной площадки. В настоящее время ТГК-1 планирует заключить договор на проектирование. По словам А. Боброва, в соответствии с соглашением Санкт-Петербурга и РАО "ЕЭС России" строительство начнется в 2008г. и должно завершиться уже в 2011г.

Как отметила Л.Семенова, установленная электрическая мощность Первомайской ТЭЦ-14 после реконструкции составит 460 МВт, тепловая - 1 тыс. 383 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию первого турбоагрегата планируется в 2009г., второго - в 2010г. Мощность энергоблоков ПГУ-ТЭЦ составит 180 МВт и 115 Гкал/ч каждый. Из действующего сейчас генерирующего оборудования ТЭЦ в работе останутся две паровые турбины Т-50-130, два энергетических и четыре водогрейных котла.

ОАО "ТГК-1" было учреждено в марте 2005г. Учредителями ТГК-1 выступили ОАО "Ленэнерго", ОАО "Колэнерго" и ОАО "Карелэнергогенерация". 1 ноября 2006 г. ОАО "ТГК-1" завершило объединение активов и формирование единой операционной компании, став полноправным правопреемником всех прав и обязанностей присоединенных юридических лиц. После реорганизации ОАО "ТГК-1" основными акционерами компании стали РАО "ЕЭС России" (55,7%), Fortum (25,7%), Интеррос (7,2%). Компания осуществляет свою деятельность в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия. В состав ТГК-1 входят три филиала: Кольский, Карельский и Невский.

Общая установленная мощность компании по электроэнергии - 6 тыс. 267 МВт. Тепловая мощность ТГК-1 - 15 тыс. 932 Гкал/ч.