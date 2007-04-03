Объем торгов на срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" в марте составил 596 млн руб.

На срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" за март объем торгов составил 596 млн руб. (за предыдущий месяц - 265 млн руб.). По данным биржи, на долю торгов по контрактам на кросс-курс "евро-доллар США" пришлось 580 млн руб., а на торги по контрактам на кросс-курс "рубль-доллар" - 16 млн руб. Сделок по контрактам на нефть в марте не заключалось. Общее число совершенных сделок достигло 903 на 18 тыс. 660 контрактов (предыдущий месяц - 403 сделок и 7 тыс. 957 контрактов). Объем открытых позиций при закрытии торговой сессии зафиксирован на отметке 1 тыс. 960 контрактов, что составляет 62 млн 480 тыс. руб.

На срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" обращаются фьючерсные контракты на нефть сорта Brent объемом 100 баррелей, на кросс-курс "Евро-Доллар США" объемом 1000 евро, на курс "Евро-Рубль" объемом 1000 евро, на курс "Рубль-Доллар" объемом 1000 долларов. Все контракты являются расчетными и не предполагают дальнейшей поставки.