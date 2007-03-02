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СПб филиал Бинбанка подписал соглашение о сотрудничестве с КЭРППиТ по кредитованию малого бизнеса.
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СПб филиал Бинбанка подписал соглашение о сотрудничестве с КЭРППиТ по кредитованию малого бизнеса.
Санкт-Петербург и область, 02 мар 2007, 12:24
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СПб филиал Бинбанка подписал соглашение о сотрудничестве с КЭРППиТ по кредитованию малого бизнеса.

Филиал Бинбанка в Санкт-Петербурге подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Банк стал первым со 100-процентным частным капиталом, принимающим участие в программе "Кредитование коммерческими банками субъектов малого предпринимательства". Как сообщили в пресс-службе банка, в рамках данной программы из бюджета города субъектам малого предпринимательства компенсируется часть расходов, связанных с получением кредита в коммерческом банке, в том числе частичное субсидирование процентной ставки по кредиту, получаемому субъектом малого предпринимательства. Это означает, что теперь субъекты малого предпринимательства имеют возможность получить средства на развитие бизнеса с меньшими издержками.
Организации, осуществляющие свою деятельность в приоритетных отраслях (ЖКХ, производственная, инновационная деятельность), могут компенсировать до 40% затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту. Также они могут компенсировать комиссию за предоставление кредита (до 1,5% от суммы кредита). Как отметили в пресс-службе банка, участие Бинбанка в реализации программы "Кредитования коммерческими банками субъектов малого предпринимательства" - не только коммерческий, но и социальный проект. Стимулирование развития малых предприятий в важных для города отраслях является инвестированием в развитие всей экономической инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Бинбанк создан в 1993г. в Москве, имеет генеральную лицензию ЦБ РФ. Сеть продаж Бинбанка насчитывает более 60 филиалов и дополнительных офисов в крупных регионах России, Центральный офис в Москве имеет 16 отделений. Более 64% акций Бинбанка контролируются его президентом М.Шишхановым. В состав акционеров входят компании: <Трейдвест> (ООО), <Юниверсал Ассетс> (ЗАО), <Деловой Центр <Зубаревский> (ООО), <Чайка Плаза> (ЗАО), <ТИТОН> (ООО), <ПФК <БИН> (ЗАО), <Российский нефтяной экспорт> (ЗАО), ИК <Надежность> (ОАО), <Авиакомпания <Домодедовские авиалинии> (ОАО), <ПК <Балтика> (ОАО), <Камвольное объединение <Октябрь> (ОАО) и др. Бинбанк предоставляет более 120 видов банковских продуктов и услуг. Банк имеет статус Principal Member в платежных системах VISA и MasterCard. В декабре 2004г. комитет банковского надзора Банка России принял решение о включении Бинбанка в Систему страхования вкладов (ССВ). По данным на 1 февраля 2007г., валюта баланса банка составляет 75,3 млрд руб., капитал 6,4 млрд руб.

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