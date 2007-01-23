Россия намерена принять участие в тендере на поставку истребителей в Индию и предложить индийским ВВС приобрести истребители МиГ-35. Об этом сегодня заявил министр обороны РФ Сергей Иванов в ходе визита в индийский г.Бангалор. "Российская федерация собирается принять активное участие в тендере на поставку 126 легких истребителей для индийской армии", - цитирует его слова (с) Reuters. Планируется, что несколько МиГ-35 будут отправлены в Индию для участия в международном авиашоу, которое состоится в Бангалоре в следующем месяце.

Кроме того, по словам С.Иванова, на этой неделе Индия и Россия могут подписать соглашение о совместном производстве многоцелевых транспортных самолетов.

Авиапарк индийских ВВС, являющийся одним из крупнейших в мире, состоит в основном из российских МиГ-21 и британских Jaguar. В тендере на поставку истребителей также намерены принять участие США с самолетами F/A-18 Super Hornet и F-16, Швеция с самолетами JAS-39 Gripen и Франция с самолетами Rafale.