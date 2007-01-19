Всероссийский опрос соискателей показал, что молодые кадры все больше интересуются нефтегазовой отраслью и ТЭК. Об этом корреспонденту РБК сообщила сотрудник пресс-службы рекрутинговой компании Анкор Татьяна Гринь. В ходе исследования, которое провела компания, были опрошены около 2 тыс. кандидатов в 25 крупнейших российских городах. К участию в опросе были приглашены соискатели всех возрастов и социальных статусов, тем не менее, основной состав участников был представлен как "люди в возрасте от 21 до 35 лет (84%), занимающие позиции уровня специалиста или менеджера среднего звена (65%)". В результате аналитики выяснили, что наряду с традиционно привлекательной банковской сферой, строительством, недвижимостью, инвест- и финансовой деятельностью, соискатели стали массово отдавать предпочтение нефтегазовой отрасли и ТЭК - 30% респондентов хотели бы развивать свой карьерный рост именно здесь. При этом в названных отраслях в сумме работает не более 6% респондентов, но зато более 20% заняты в сфере розничной торговли.

Также эксперты АНКОРа установили, что своей нынешней профессией довольны 73% участников исследования, 6% удовлетворили свои амбиции отчасти, недоволен 21%. При этом, большинство недовольных (52%) ограничились бы только сменой компании, не меняя нынешнюю сферу бизнеса.

Среди тех, кто удовлетворен свой профессией, преобладают специалисты (34%) и менеджеры среднего звена (31%) в возрасте от 25-35 лет (51%). Например, в Петербурге большинство респондентов, довольных своим выбором, еще в школе хотели стать экономистами (22%) и инженерами (21%), и они осуществили свои желания полностью или отчасти.

Недовольны своей профессией большей частью специалисты (43%) от 21-25 лет (51%). Результаты исследования показывают противоречия в собственных представлениях соискателей о перспективной работе и успешном карьерном пути, полагают аналитики рекрутинговой компании. Большинство респондентов считают престижными отрасли, не совпадающие с избранными ими, и одновременно вполне довольны своей нынешней сферой деятельности. Интересно, что недовольны своей профессией большей частью специалисты до 25 лет, что вполне закономерно. Эксперты полагают, что к этой группе относятся недавние выпускники вузов, которые имеют меньше опыта работы и одновременно более амбициозны.

Компания АНКОР, специализирующаяся в области подбора персонала и кадрового консалтинга, основана в 1990г. Офис в Санкт-Петербурге открыт в 1992г. Сегодня АНКОР - одна из крупнейших рекрутинговых компаний в России. В настоящее время региональная сеть холдинга включает 25 офисов по всей России, а также представительства в Одессе, Киеве, Днепропетровске и Минске. За 11 месяцев 2006г. офисы АНКОРа трудоустроили более 7 тыс. человек. Оборот холдинга по итогам трех кварталов 2006г. составил 1 млн 340 тыс. руб., при этом доходы, по сравнению с аналогичным периодом 2005г., выросли более чем на 50%. Число сотрудников компании АНКОР на конец 2006г. составило более 800 человек.