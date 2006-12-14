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ФАС России положительно оценивает создание атомной холдинговой компании.
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ФАС России положительно оценивает создание атомной холдинговой компании.
Санкт-Петербург и область, 14 дек 2006, 13:06
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ФАС России положительно оценивает создание атомной холдинговой компании.

ФАС России положительно оценивает создание атомной холдинговой компании, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России. На президиуме коллегии Федеральной антимонопольной службы выступил советник руководителя Федерального агентства по атомной энергии, генеральный директор ОАО "Атомэнергомаш" Кирилл Комаров. В докладе на тему "О создании холдинговой компании в атомном энергетическом машиностроении и ее влиянии на конкуренцию в отрасли" К.Комаров рассказал о состоянии российской атомной энергетики сегодня, о целях создания холдинговой компании, проанализировал особенности структуры и порядка формирования холдинговой компании и ее влияния на развитие конкуренции в отрасли, а также проинформировал о задачах холдинга на 2007-2010гг.

На атомных электростанциях России в 2005г. эксплуатировались энергоблоки с общей установленной мощностью 23,2 ГВт, вырабатывавшие 152,9 млрд кВт/ч электроэнергии (16% от общего объема производства электроэнергии в стране). В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2020г. производство электроэнергии на АЭС может составить 300 млрд кВт/ч в год (23% от общего производства электроэнергии в стране). "Федеральная антимонопольная служба в целом положительно оценивает последствия создания холдинга для конкуренции, -- заявил после заседания коллегии заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. - При создании холдинга предусматривается только "вертикальная интеграция" производителей основного оборудования для АЗС, и это не приведет к уменьшению конкуренции внутри страны. Кроме того, будут обеспечены равные условия деятельности отечественных атомщиков с 3-4 ведущими зарубежными атомными компаниями на высоко конкурентном мировом рынке".

По словам Анатолия Голомолзина, "важно, что "горизонтальная интеграция" в рамках холдинга не предусматривается, то есть в холдинг не будут объединяться компании, действующие на внутренних конкурентных рынках и выпускающие однотипную продукцию". По производителям, действующим на слабо конкурентных рынках, будут приниматься индивидуальные решения, касающиеся вхождения в холдинг предприятий, или появления нового производства внутри холдинга для защиты от монополистического заговора поставщиков на слабо конкурентных рынках.

Также предполагается создание нового конкурента на рынках непрофильной машиностроительной продукции, где до этого предприятия холдинга либо были представлены слабо, либо не были представлены вообще. Аналогичные примеры есть на угольном рынке. Так, ранее на Дальнем Востоке реальную конкуренцию угольщикам составили именно атомные компании, добывающие уголь. Заместитель руководителя ФАС России отметил, что для мониторинга процессов формирования холдинга в антимонопольном органе создана специальная рабочая группа.

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