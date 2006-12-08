Moody's повысило рейтинг "Ингосстраха" до Ba1, прогноз - "стабильный".

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило ОСАО "Ингосстрах" рейтинг финансовой устойчивости страховщика по международной шкале до уровня Ba1, прогноз - "стабильный". Одновременно агентство Moody's Interfax Rating Agency объявило о повышении компании долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале до уровня Aа1.ru.

Эксперты Moody's в своем отчете отмечают хороший уровень рентабельности и капитализации "Ингосстраха" в контексте сложных для деятельности условий и быстрого роста рынка, а также значительное улучшение диверсификации инвестиционного портфеля компании (сокращение доли активов размещенных в ассоциированном банке).

Присвоение вышеуказанных рейтингов завершило процесс пересмотра рейтингов с целью их повышения, начатый 3 ноября 2006г. История деловых отношений между "Ингосстрахом" и рейтинговым агентством Moody's Investors Service началась в 2004г., когда страховая компания впервые обратилась в рейтинговое агентство с запросом на получение рейтинга. На протяжении всего периода, прошедшего с момента первичного присвоения рейтингов, "Ингосстрах" регулярно предоставляет агентству данные, необходимые для мониторинга текущей деятельности компании.

Летом 2006г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные рейтинги ОСАО "Ингосстрах": кредитный рейтинг контрагента с ВВ до ВВ+, прогноз "Стабильный", рейтинг финансовой устойчивости с ВВ до ВВ+, прогноз "стабильный" и рейтинг по российской шкале с ruАА до ruАА+, сообщили в компании.

"Ингосстрах" - одна из крупнейших СК в России. Объем валовой премии компании в 2005г. достиг 31, 9 млрд руб., акционерный капитал по МСФО, включая миноритариев, на 31.12.2005г. составил 7, 8 млрд руб. ОСАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947г. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 182 российских городах, более пятнадцати представительств и дочерних компаний страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.