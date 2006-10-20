Сегодня будет введено в эксплуатацию наружное освещение квартала N87 в Московском районе Петербурга.

Ввод в эксплуатацию реконструированного Санкт-Петербургским ГУП "Ленсвет" наружного освещения квартала N87 состоится сегодня, 20 октября 2006г., сообщили в пресс-службе ГУП. Квартал расположен в Московском районе - между улицей Галстяна, Пулковским шоссе, Дунайским проспектом и Предпортовым проездом. Реализация этого проекта ляжет в основу "Целевой программы устройства и реконструкции квартального освещения Санкт-Петербурга". При строительстве нового освещения 87-го квартала впервые в России были использованы современные опоры из композитных материалов и новые осветительные энергосберегающие приборы. В отличии от традиционно применяемых материалов (железобетон, сталь) композитные опоры не подвержены коррозии в результате воздействия негативных внешних факторов (влажность, соль и т.д.), имеют меньший вес, практически нулевую электропроводимость, на все время эксплуатации сохраняют привлекательный внешний вид. Защита материала опоры от разрушительного действия ультрафиолетовой части солнечного спектра и от механических повреждений осуществляется путем наплавления наружного защитного слоя из полиэтилена любого цвета, обеспечивающего срок службы опоры до 60 лет. Важным свойством опор из композитных материалов является их безопасность при наезде транспортных средств и абсолютная безопасность для человека при столкновении, а также простота утилизации поврежденных опор.

Новые осветительные приборы и современные источники света с одной стороны, позволили добиться повышенных показателей освещенности 87-го квартала по отношению к действующим нормативам, а с другой стороны, сэкономить около 60% установленной.