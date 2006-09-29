Акционеры "Северстали" 15 декабря рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Совет директоров ОАО "Северсталь" принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 15 декабря 2006г., говорится в официальных материалах компании. На нем акционеры рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, тем самым на собрании изберут новый состав совета директоров. Между тем, акционеры утвердят в новой редакции устав компании, положение о генеральном директоре, положение о совете директоров и ревизионной комиссии. Кроме того, акционеры установят размер и выплату вознаграждении членам совета директоров компании.

Напомним, что 27 октября 2006г. акционеры рассмотрят вопросы о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО "Северсталь" - ЗАО "Северсталь-групп", о внесении изменений в устав компании, о внесении изменений в положение о совете директоров.

ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Консолидированная чистая прибыль ОАО "Северсталь" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2006г. сократилась в 2,1 раза - до 411 млн 992 тыс. долл. Выручка "Северстали" за январь-июнь 2006г. также сократилась на 4% - до 3 млрд 993 млн 436 тыс. долл., прибыль до налогообложения - почти в 2 раза - до 634 млн 488 тыс. долл., валовая прибыль снизилась в 1,5 раза - до 1 млрд 273 млн 656 тыс. долл.