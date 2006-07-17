Трансмашхолдинг намерен до конца 2006г. поставить метрополитену Санкт-Петербурга 20 промежуточных вагонов.

ЗАО "Трансмашхолдинг" намерено до конца 2006г. поставить метрополитену Санкт-Петербурга 20 промежуточных вагонов модели 81-714.5, сообщает пресс-служба холдинга. Начало поставок запланировано на октябрь 2006г. и будет осуществляться в рамках контракта, заключенного между ОАО "Метровагонмаш" (г.Мытищи, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") и ГУП "Петербургский метрополитен".

Вагоны серии 81-714.5 могут эксплуатироваться в составе восьмивагонного поезда и являются промежуточными, не имеющими кабины управления. Кузов изготовлен из малоуглеродистой стали и имеет цельносварную несущую конструкцию. Наружная обшивка кузова выполнена из гофрированных стальных листов, что обеспечивает повышенную жесткость. Также кузов вагона имеет повышенную тепло- и шумоизоляцию.

Группа "Трансмашхолдинг" объединяет предприятия железнодорожного машиностроения, выпускающие маневровые тепловозы, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, тепловозные и судовые дизели, стрелочные переводы, путеремонтные машины, вагонное литье и другую продукцию. В настоящее время ТМХ владеет контрольными пакетами акций ОАО "ПО "Брянский машиностроительный завод", ОАО "ПО "Бежицкая сталь", ОАО "Муромский стрелочный завод", ОАО "Пензадизельмаш", ОАО "ПО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ООО "Завод транспортного оборудования" (г.Кушва, Свердловская область), а также 25% акций ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и 75% акций компании UG-Trans (владеет контрольными пакетами акций ОАО "Демиховский машиностроительный завод", ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод", ОАО "Центросвар" и ЗАО "НПО транспортного машиностроения").