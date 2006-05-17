Объем депозитных сделок на аукционах по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на СПВБ составил 4,02 млрд руб.

В секции межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) 17 мая 2006г. проводились три аукциона по размещению средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты в уполномоченных банках, сообщили РБК на СПВБ. По условиям аукциона (индентификатор аукциона DEP084SORRTM) максимальная сумма размещаемых средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты составляла 3 млрд руб. сроком на 84 дня. В ходе аукциона было подано 9 заявок от 3 уполномоченных банков на сумму 3,95 млрд руб. Минимальная ставка, указанная в заявках уполномоченных банков, составила 4,32% годовых, максимальная - 4,85% годовых. Удовлетворено 6 заявок от 2 уполномоченных банков на сумму 2,75 млрд руб. Ставка депозита отсечения составила 4,8% годовых, средневзвешенная ставка депозита по удовлетворенным заявкам составила 4,82% годовых.

По условиям аукциона (индентификатор аукциона DEP056SORRTM) максимальная сумма размещаемых средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты составляла 3 млрд руб. сроком на 56 дней. В ходе аукциона было подано 8 заявок от 5 уполномоченных банков на сумму 2,92 млрд руб. Минимальная ставка, указанная в заявках уполномоченных банков, составила 3,82% годовых, максимальная - 4,25% годовых. Удовлетворено 3 заявки от 2 уполномоченных банков на сумму 1,27 млрд руб. Ставка депозита отсечения составила 4,2% годовых, средневзвешенная ставка депозита по удовлетворенным заявкам составила 4,21% годовых.

По условиям аукциона (индентификатор аукциона DEP028SORRTM) максимальная сумма размещаемых средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты составляла 3 млрд руб. сроком на 28 дней. В ходе аукциона была подана 1 заявка от 1 уполномоченного банка на сумму 0,1 млрд руб. Ставка, указанная в заявке уполномоченного банка, составила 3,32% годовых. Аукцион DEP028SORRTM признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе только одного уполномоченного банка.

Депозитные аукционы проводились в соответствии с положением о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденным распоряжением комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N102-р, (в редакции распоряжения комитета финансов от 02.09.2005 N123-р), а также правилами проведения торгов в секции межбанковского кредитного рынка СПВБ.