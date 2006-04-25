Невский судостроительный завод 26 апреля передаст компании Damen Shipyards (Голландия) первую серию корпусов буксиров Multi Cat 1506.

На судостроительной фирме "Алмаз" 26 апреля произойдет церемония отправки первой серии корпусов буксиров Multi Cat 1506, построенных Невским судостроительным-судоремонтным заводом для голландской компании Damen Shipyards. Как сообщили в пресс-службе Невского судостроительного завода, отправка Невским заводом компании Damen Shipyards серии из четырех буксиров ознаменует собой завершение первого строительства корпусов для данного заказчика: на данный момент в сборке находятся еще четыре буксира Multi Cat 1506 и четыре буксира Multi Cat 1908. Damen Multi Cat 1506 - это современное, многоцелевое судно для внутренних и прибрежных операций, строится сериями, подтверждая тем самым надежность конструкции и востребованность на рынке, оборудуется узлами и механизмами высокого качества. Габаритная длина одного буксира составляет 15,5 м, габаритная ширина 6,06 м при водоизмещении 60 т. Основными функциями буксира данного типа являются транспортировка тяжелого оборудования, буксировка, выполнение функций буксира-толкача, борьба с аварийными разливами нефти и участие в ликвидации последствий загрязнения акватории. Надежная мощная конструкция корпуса, включающая в себя большую рабочую палубу, обеспечивает судну отличную маневренность, хорошую остойчивость, возможность работы на мелководье, а также выполнение всех функций согласно назначению.

Напомним, что ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" основано в 1913г. Завод выполняет весь комплекс работ по строительству, ремонту и техническому обслуживанию флота. Расположен в городе Шлиссельбург в истоке Невы на водной магистрали Волго-Балтийский водный путь.