Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 25 апреля на 15 час.
Санкт-Петербург и область, 25 апр 2006, 15:48
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Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 25 апреля на 15 час.
Выборка на 15 часов сделана на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Санкт-Петербурга.
Максимальная покупка USD - Международный банк (Крапивный пер., 24) по курсу 27,25 руб./долл.
Минимальная продажа USD - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 27,30 руб./долл.
Максимальная покупка EUR - Красбанк (ул.Бронницкая, 24) по курсу 33,85 руб./евро.
Минимальная продажа EUR - Красбанк (ул.Бронницкая, 24) по курсу 33,99 руб./евро.