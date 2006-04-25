Оптимальные курсы обмена доллара США и евро в банках Санкт-Петербурга 25 апреля на 15 час.

Выборка на 15 часов сделана на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Санкт-Петербурга.

Максимальная покупка USD - Международный банк (Крапивный пер., 24) по курсу 27,25 руб./долл.

Минимальная продажа USD - Красбанк (ул. Бронницкая, 24) по курсу 27,30 руб./долл.

Максимальная покупка EUR - Красбанк (ул.Бронницкая, 24) по курсу 33,85 руб./евро.

Минимальная продажа EUR - Красбанк (ул.Бронницкая, 24) по курсу 33,99 руб./евро.