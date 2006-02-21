В Петербурге с 24 по 27 марта 2006г. пройдет выставка "Финансовые услуги для населения".

В Санкт-Петербурге в Мраморном зале Российского этнографического музея с 24 по 27 марта 2006г. пройдет ежегодная выставка "Финансовые услуги для населения". Выставка проводится второй раз. Организаторы выставки - Ассоциация банков Северо-Запада при поддержке Банка России, правительство Санкт-Петербурга, Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу и Региональное отделение ФСФР по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе ожидают, что в текущем году посетителями выставки станут около 5 тыс. человек. Более 60 участников - банки, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные компании, брокерские фирмы и страховые компании, - представят на выставке свои финансовые продукты для инвестирования физических лиц.

На выставке также будут созданы тематические разделы: кредитование - ипотечное, автокредитование, кредиты на обучение и на неотложные нужды, а также кредитование субъектов малого бизнеса; страхование - ОСАГО, медицинское, имущественное, личное и страхование ответственности и предпринимательских рисков; инструменты управления собственными накоплениями - ПИФы, негосударственные пенсионные фонды, брокерские услуги, депозитарное обслуживание, индивидуальное банковское обслуживание, операции с драгоценными металлами и денежные переводы. Кроме того, на выставке "Финансовые услуги для населения", будет раздел, посвященный потребительским системам и сетям, в частности, можно будет ознакомиться с кредитованием товаров народного потребления, недвижимости, туризма, авто- и мототранспорта.