Северо-Западный Сбербанк уменьшил «просрочку» на 21%

Объем просроченной задолженности Северо-Западного банка Сбербанка России по итогам 2014 года сократился на 7 млрд рублей (-21%). «Мы стали одним из немногих территориальных банков в системе Сбербанка, который по итогам прошлого года сократил этот показатель, несмотря на неблагоприятную ситуацию в экономике», - утверждает председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Доля проблемной задолженности физических лиц в общем объеме выданных Северо-Западным Сбербанком кредитов (895 млрд рублей по итогам 2014 года) составляет 2,03%, юридических лиц - 2,74%. «Эти показатели более чем в два раза лучше среднерыночных, что позволяет говорить об эффективности применяемой в банке модели риск-менеджмента», - говорит Дмитрий Курдюков. Наименее проблемным продуктом, по его словам, остается ипотека (доля проблемной задолженности по итогам 2014 года - 0,8%).