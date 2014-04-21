В Ленобласти задержали крупнейшую в этом году партию гашиша массой 80 кг

Сотрудниками петербургского наркоконтроля перекрыт канал поставок наркотиков из Европы. Изъята самая крупнейшая партия гашиша в этом году - около 80 кг, сообщает сегодня пресс-служба УФСКН по Петербургу и Ленобласти.

На причастных к наркоторговле лиц оперативники вышли в процессе обработки оперативной информации. Узнав о готовящемся перемещении крупной партии товара, полиция приняла решение ликвидировать канал. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление, протаранив оперативные автомобили. Сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов, но наркоторговцы не остановились и попытались скрыться.

Остановить и задержать их удалось у поселка Гарболово во Всеволожском районе Ленобласти. В автомобиле Mercedes G320 находились трое мужчин. В машине нашли 6 сумок с гашишем общим весом около 80 кг, а также около 3 кг амфетамина.

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.30 ч.5 ст.228 (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере). Санкция по данной статье предусматривает наказание от 15 лет до пожизненного заключения в местах лишения свободы. Все задержанные взяты под стражу.