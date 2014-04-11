А.Аршавину грозит арест в Европе из-за невыплаты алиментов.

Футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин может стать невыездным. Как передает телеканал "ТВЦ", виной всему - невыполнение финансовых обязательств перед гражданской женой Юлией Барановской, с которой он расстался в 2012г.

Еще играя в Англии, он подписался под финансовыми обязательствами перед своими тремя детьми и их матерью, Ю.Барановской. Лондонский суд постановил, что футболист должен выплатить крупную сумму алиментов в пользу экс-супруги. Но, как сообщила Ю.Барановская, А.Аршавин взятые на себя обязательства не выполняет. В Европе футболисту за данное нарушение грозит арест.

У России с Великобританией нет соглашения о взаимной судебной помощи, поэтому обязать А.Аршавина выполнить решение лондонского суда в России невозможно. Однако европейские страны имеют такой договор с Соединенным Королевством, а значит могут на законных основаниях арестовать россиянина. Таким образом, карьера полузащитника может ограничиться лишь Российской премьер-лигой.

Ранее петербургский суд постановил взыскать с А.Аршавина алименты, которые должны составить половину от всех его официальных заработков. По неофициальным данным, зарплата футболиста в "Зените" составляет порядка 2,5 евро млн в год, пишут "Известия".