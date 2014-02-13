Пожар на заводе Nissan в Петербурге ликвидирован.

Пожар на территории петербургского завода Nissan на Комендантском проспекте, 140 ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 15:01 мск. По данным МЧС, в пристройке цеха штамповки размером 20х30 м горела обстановка на площади 20 кв. м. Как сообщили РБК на самом предприятии, пожар произошел в пристройке к зданию, которое расположено отдельно от производственных зданий. На работу завода происшествие никак не повлияло.

Сейчас пожарные приступили к проливке и разборке конструкций. Информация о пострадавших уточняется.

Отметим, что основные корпуса завода расположены в поселке Каменка.