Сотрудника Университета МВД в Петербурге будут судить за взятки.

Петербургский суд рассмотрит дело сотрудника Санкт-Петербургского университета МВД РФ, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Специалист по учебно-методической работе группы очного обучения отдела по обеспечению образовательной деятельности вуза Валентин Полуяхтов обвиняется в совершении 8 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, сотрудник полицейского вуза с декабря 2011г. по июнь 2013г.,получал от студентов деньги за получение ими зачетов на промежуточных аттестациях и положительных оценок на итоговых экзаменах. Зачет стоил 500 руб., экзамен - 1,5 тыс. руб., государственный экзамен - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

При этом В.Полуяхтов, по версии следствия, вводил студентов в заблуждение, поскольку никакой реальной возможности повлиять на преподавателей, проводивших промежуточные аттестации по юридическим дисциплинам, и на членов экзаменационных комиссий итоговой государственной аттестации, он не имел. Полученными деньгами мужчина распоряжался по своему усмотрению в личных целях, говорят в прокуратуре.

После возбуждения уголовного дела В.Полуяхтов уволен с занимаемой должности.

Его дело уже направлено для рассмотрения по существу в Василеостровский районный суд Петербурга.