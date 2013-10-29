Петербург закрывает защитные сооружения дамбы из-за угрозы наводнения.

В Петербурге из-за угрозы наводнения начали закрывать защитные сооружения дамбы. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по городу, по состоянию на 08:56 мск подъем уровня воды у гидропоста "Горный институт" составил + 26 см.

Юго-западный ветер дует с силой 9 м/с и продолжает усиливаться. Ранее синоптики говорили, что порывы ветра в акватории Финского залива могут достигать 29 м/с.

Так в Северную столицу приходит «Святой Иуда» (в Англии его чтут как заступника несчастных) - циклон, бушевавший накануне в южных районах Великобритании. "В связи с влиянием активного циклона и усилением ветра до штормового в Санкт-Петербурге днем 29 октября сохраняется угроза наводнения", - сообщали накануне синоптики.

Согласно прогнозу, подъем уровня воды в акватории Невской губы Финского залива и у Горного института (контрольной точки уровня воды в Неве) может составить более 2 метров. Вчера оперативный персонал КЗС был переведен на усиленный режим работы, разработан план маневрирования затворами.

Жертвами "Святого Иуды" в Европе стали уже 13 человек. Стихия бушует в Великобритании, Германии, Дании и Нидерландах, а также в северных областях Франции. Накануне шторм достиг Латвии, полностью обесточив три города. Без света остались жители Вентспилса, Кулдига и Талси, передает Latvijas Radio 4.

Электроснабжение сохраняется лишь в социально значимых объектах обесточенных городов, а также на крупных предприятиях. Синоптики сообщают, что порывы ветра в ближайшее время достигнут 32 м/c.

Шторм получил имя апостола Иуды Фаддея, который почитается в Великобритании как заступник всех несчастных. Стихия обрушилась на Европу как раз в день памяти этого святого - 28 октября. Эксперты отмечают, что нынешний шторм по силе можно сравнить с Великим штормом, унесшим в 1987г. жизни 22 человек в Великобритании и Франции.