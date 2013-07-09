Мошенники из Вологодской обл. покупали квартиры на средства обманутых вкладчиков.

В Вологодской области будут судить двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве и отмывании более 24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По делу проходят Александр Темников и Игорь Шеремет. Как считает следствие, в 2004г. они создали в Череповце ООО "Компания Маджерик" и разместили в Интернете информацию о нескольких инвестпроектах, предлагая всем желающим принять в них участие. Участникам давали гарантию, что они станут собственниками построенных предприятий и будут получать прибыль соразмерно вложенным в проекты средствам.

Затем под видом инвестирования были созданы 9 кредитно- потребительских кооперативов. Участие в этом "проекте" приняли свыше 800 человек из разных стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Канады и т.д. На счет мошенникам было перечислено более 24 млн руб.

Однако на эти деньги никаких предприятий построено не было. Вместо этого А.Темников и И.Шеремет приобрели более 60 объектов недвижимости в Вологодской, Тамбовской, Тульской областях, а также в Южно-Сахалинске, и зарегистрировали их на своих родственников.

В 2008г. обвиняемые составили фиктивные протоколы о проведении собраний членов восьми кредитно-потребительских кооперативов граждан и реорганизовали их в открытые акционерные общества, тем самым прекратив членство пайщиков в указанных кооперативах.

А.Темникову и И.Шеремету предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступления).