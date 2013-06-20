ВТБ предоставит "Ленфильму" кредит на 1,53 млрд руб.

Банк ВТБ заключил с ОАО "Ленфильм" соглашение об открытии кредитной линии на сумму 1,53 млрд рублей. Как сообщил РБК пресс-секретарь директора киностудии Эдуарда Пичугина Валерий Карпов, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кредит предоставлен на 10 лет, обеспечением послужит государственная гарантия. Кредитные средства будут направлены на осуществление проекта модернизации ОАО "Ленфильм", включая ремонт кинопроизводственных помещений и сооружений, приобретение и монтаж современного оборудования, строительство нового кинопавильона в филиале "Ленфильма" в Сосновой Поляне.

Как отметил генеральный директор ОАО "Ленфильм" Эдуард Пичугин, "Мы выполняем поручение Президента России Владимира Владимировича Путина о сохранении и развитии киностудии Ленфильм. Уже сегодня мы провели все подготовительные работы для начала поставки оборудования, ремонта зданий и павильонов. Благодаря кредитной линии ВТБ киностудия "Ленфильм" станет одним из самых современных киностудийных комплексов в Европе".

Старейшая российская киностудия основана 30 апреля 1918 года. В 1934 году она стала называться "Ленфильм". В последние восемь лет киностудия переживала кризис: так, в 2005 году бывшее руководство продало несколько зданий, в том числе цех по производству декораций.

В 2012 году для решения проблем "Ленфильма" был переизбран совет директоров компании. Председателем нового совета стал кинорежиссер Федор Бондарчук. В совет также вошли заместитель руководителя Росимущества Дмитрий Пристансков, заместитель министра культуры РФ Иван Демидов, советник министра культуры РФ Андрей Аристархов, кинорежиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман-младший, а также продюсер Сергей Сельянов. Генеральным директором ОАО "Киностудия "Ленфильм" избран Эдуард Пичугин.

Новое руководство "Ленфильма" приняло инвестиционную программу, стоимость реализации которой составит 1 млрд 530 млн руб. Выйти на полную окупаемость киностудия планирует через 3 года.