За махинации с землей чиновники из Ленобласти заплатят полумиллиардный штраф.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор чиновникам из Ленинградской области, признанным виновными в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по городу.

По делу проходили глава администрации МО "Рахьинское городское поселение" Александр Саморуков, заместитель главы администрации МО "Токсовское городское поселение" Юрий Гулевский и сотрудник администрации МО "Колтушское сельское поселение Всеволожского района Ленобласти" Елена Статкевич.

Как установил суд, чиновники вымогали у председателя правления одного из дачных некоммерческих партнерств Ленобласти неформальное "вознаграждение" за изменение вида разрешенного использования его земельного участка. Ранее он числился в документах как территория, предназначенная для организации фермерского хозяйства. Однако предпринимателям было нужно перерегистрировать участок под дачное строительство. За свои услуги госслужащие просили права на 15% этого земельного участка, позже они просили монетизировать награду в 600 тыс. долл.

В марте прошлого года Ю.Гулевский, действуя в качестве посредника по поручению А.Саморукова, в помещении банка в центре Петербурга получил от председателя правления часть требуемой суммы (примерно 135 тыс. долл.), после чего он и его соучастники были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

А.Саморукова признали виновным по ч. 6 ст.290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки должностным лицом), Ю.Гулевского и Е.Статкевич - по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Ю.Гулевскому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Е.Статкевич - в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 280 млн руб.

А.Саморуков отделался штрафом - ему придется заплатить 380 млн руб. С чем связана такая "снисходительность", в сообщении не поясняется.