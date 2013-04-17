В комитете по предпринимательству Смольного снова идут обыски.

В комитет по развитию предпринимательства Смольного с обысками вновь нагрянули оперативники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обыски проходят в рамках расследования трех уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, чиновники выделяли гранты на закупку строительной техники подставным фирмам, а затем снимали средства со счетов этих компаний. Суммы ассигнований составляли от 5 до 10 млн руб. По месту жительства руководителей коммерческих организаций также идут проверки.

Первые обыски, связанные с хищением субсидий, выделенных на развитие малого и среднего предпринимательства, прошли в комитете 19 февраля. Тогда инициаторами проверки выступили новые руководители ведомства, образованного после разделения в январе с.г. единого комитета экономического развития промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) на три: по промышленной политики и инновациям; по развитию предпринимательства и потребительского рынка; по экономической политике и стратегическому планированию.

В феврале полиция раскрыла подробности одного из преступных эпизодов. По версии следствия, некий местный бизнесмен подозревается в том, что в 2012г. он предоставил от имени своей фирмы в КЭРППиТ пакет подложных документов, необходимых для получения субсидии в размере 300 тыс. руб. в рамках спецпрограммы "Грант начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса".

Позже было возбуждено еще два уголовных дела по аналогичным фактам в отношении других бизнесменов, которые действовали по такой же мошеннической схеме.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены организаторы преступлений. Ими оказались двое 27-летних уроженцев Псковской области, которые, по версии следствия, договорились с чиновниками КЭРППиТ, помогавшими им в мошенничестве. В настоящее время оба организатора преступной схемы взяты под стражу.