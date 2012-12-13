В Петербурге на 5-летнего ребенка упала глыба льда с крыши дома.

Вчера вечером в Московском районе Петербурга на маленького мальчика с крыши дома упал ком из льда и снега. Об этом РБК сообщили в администрации района.

Инцидент произошел около 19:00 мск. У дома 8 по улице Орджоникидзе на 5-летнего мальчика упала сосулька. В результате ребенок получил различные травмы и был срочно госпитализирован.

Напомним, аналогичный случай произошел за день до этого на Лиговском проспекте у дома 58. На проходившего 27-летнего мужчину упала наледь, пострадавшему также потребовалась госпитализация.

Управление МЧС обращается к горожанам с призывом быть предельно внимательными и осторожными вблизи строений. Из-за снегопада и в условиях перепада температур велика вероятность образования наледи и сосулек.