Депутаты считают, что поспешность принятия закона о митингах - реакция на акции протеста.

Поспешность принятия федерального закона о митингах - это реакция на массовые акции протеста в мае 2012г. и после думских выборов в декабре 2011г. Такую позицию высказала сегодня в Конституционном суде, где рассматривается депутатский запрос по поводу нового закона, представитель стороны-заявителя депутат Елена Мизулина.





Она напомнила, что закон о митингах был принят законодателями в беспрецедентно короткие сроки. Время рассмотрения закона составило в 5 раз меньше, чем в случае соблюдения регламента. 10 мая 2012г. проект был зарегистрирован, направлен в комитет Госдумы и принят к рассмотрению уже в течение нескольких часов. Однако, по ее мнению, депутаты пошли по пути борьбы с последствиями, вместо того, чтобы ужесточить наказание за нарушение избирательного законодательства. Е.Мизулина также напомнила о многочисленных нарушениях, имеющих место на прошедших выборах.





В свою очередь председатель КС слов Валерий Зорькин призвал заявителей придерживаться правовой аргументации. По его мнению, говорить о массовых нарушениях на выборах можно только в случае наличия судебных решений.





Отметим, что несогласных с новым законом о митингах беспокоит не только нарушение сроков при принятии закона, но целый ряд статей самого документа. По их мнению, при рассмотрении законопроекта в Госдуме не были проведены согласования с субъектами РФ. Заявители - депутаты от фракций "Справедливая Россия" и КПРФ - считают, что размер штрафов, налагаемых за нарушения при проведении митинга, слишком велик.





Депутаты также недовольны введением исправительных работ и запретом организовывать акции лицам, которые ранее привлекались к ответственности за нарушение организации митингов. Кроме того, закон предоставляет слишком много полномочий региональным властям в области регулирования таких мероприятий.





Сегодня на стороне заявителей выступает и лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Принятый в июне закон коснулся его непосредственно. В августе суд признал писателя виновным в нарушении проведений акции на Триумфальной площади в Москве и запретил в дальнейшем выступать организатором подобных акций. Оппозиционер недоволен таким положением дел и хочет, чтобы Конституционный суд признал незаконным нарушение его прав. Кроме того, основной закон страны запрещает осуждать повторно за одно и то же преступление, при том как оспариваемые нормы допускают такую возможность. Также Э.Лимонов хочет оспорить распространение норм на лиц, которые привлекались к ответственности до их вступления в силу.