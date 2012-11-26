Аквабусы в 2013г. получат вдвое меньше субсидий из бюджета Петербурга.

Субсидии на водные автобусы (аквабусы) в Санкт-Петербурге в 2013г. сократят вдвое. Об этом РБК рассказал представитель комитета по транспорту администрации города.





По его словам, такое решение связано с тем, что нынешний размер субсидий (порядка 120 млн руб.) слишком велик для городского бюджета. Представитель комитета также отметил, что в настоящее время рассматриваются два варианта компенсации затрат перевозчиков из-за снижения субсидий. Первый предусматривает, что в утренние и вечерние часы - с 8:00 мск до 12:00 мск и с 17:00 мск до 20:00 мск - стоимость проезда на аквабусах будет такой же как и раньше, а в дневное время цена будет поднята в два раза. Второй вариант предполагает, что расписание аквабусов не будет интервальным, как сейчас, а будет иметь четкий вид, с увеличением рейсов в утренние и вечерние часы, и уменьшением их в дневное время.





Напомним, что аквабусы действуют в Петербурге с 2008г. В городе действует четыре линии: Центральная, Приморская, Курортная и Петровская.