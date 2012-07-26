Скончался глава Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" Д.Малышев.

Вчера, 25 июля 2012г., скоропостижно скончался глава Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" Денис Малышев. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Д.Малышев родился в 1971г. в Ленинграде. В 1995г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. В.А.Бонч-Бруевича. Затем работал в российском представительстве Nokia, ОАО "Дельта Телеком", НПФ "Беркут". В "МегаФоне" проработал 8 лет. Он пришел в компанию в 2004г. и с тех пор занимал ряд ключевых руководящих должностей в Центральном, Уральском и Северо-Западном филиалах.



C 1 апреля 2011г. был назначен заместителем генерального директора ОАО "МегаФон" по Северо-Западному региону - директором Северо-Западного филиала компании.



В пресс-службе пока не сообщили о времени и месте прощания с Д.Малышевым.