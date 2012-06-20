Экс-чиновник Ленобласти проходит по делу о вырубке особо ценных пород древесины с ущербом 515 млн руб.

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение чиновнику, разрешившему вырубку особо ценных пород древесины в заказнике Ленобласти. Как сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, в отношении Александра Степченко возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).



По версии следствия, А.Степченко, бывший председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (2008-2011гг.), незаконно назначил проведение государственной экологической экспертизы в лесном фонде Лужского лесничества, на территории государственного природного комплексного заказника Шалово-Перечицкий. Экспертиза была назначена, чтобы подтвердить необходимость благоустройства нарушенных разработкой песчаного карьера земель. В частности, предполагалось вырубить часть лесного массива на площади 27,1 га.



Получив результаты экспертизы, А.Степченко утвердил ее и направил исполнителю. В результате на территории заказника вырубили участок леса с ценными породами. Ущерб составил свыше 515 млн руб.



Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу.