Депутаты Петербурга 13 июня обсудят состояние Пулковской обсерватории.

В Санкт-Петербурге в Мариинском дворце 13 июня пройдут депутатские слушания "О состоянии особо ценного объекта культурного наследия "Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН)". Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания города, слушания организованы постоянной комиссией ЗакCа по образованию, культуре и науке.



Поводом послужило обнаруженное депутатами противоречие в нормативных документах города. Несмотря на то, что вокруг Пулковской обсерватории с 1945г. установлена защитная парковая зона радиусом 3 км, современный Генеральный план развития Петербурга предусматривает возведение жилых и промышленных объектов вокруг данного объекта.



По сведениям представителей комиссии, сейчас территория ГАО РАН разделена на земельные участки, 90% которых уже проданы в частную собственность. Вся прилегающая зона радиусом 3 км распределена для разработки проектов планировки. Среди них уже утверждено 3 проекта, еще 17 находятся на разных стадиях подготовки.



На слушания приглашены вице-губернатор Игорь Метельский, отвечающий за решение вопросов учета, управления и распоряжения государственным имуществом Санкт-Петербурга, председатели комитетов городского правительства, главы районной администрации, муниципальные депутаты.



Напомним, что Пулковская обсерватория с 1990г. входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта "Исторический центр Санкт-Петербурга и группы памятников".