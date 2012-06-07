МИД Латвии: Рига обеспокоена увеличением военного контингента и размещением вооружения в Калининградской обл.

Латвия обеспокоена увеличением военного контингента, модернизацией и размещением вооружения в Калининградской области, заявил в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. При этом он высказал надежду на то, что в России все же доминирует мнение о необходимости нормального, без конфронтации, сотрудничества. Напомним, недавно Россия ввела в боевой состав радиолокационную станцию (РЛС) раннего предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ" в Калининградской области. Как отметил глава МИД Латвии, пока рано говорить об отношениях Латвии и России, так как президент России Владимир Путин еще только формулирует курс внешней политики своей новой команды.

На вопрос о возможном визите В.Путина в Латвию Э.Ринкевич указал, что любой государственный визит - это своего рода символ качества международных отношений. Однако для того, чтобы такой визит состоялся, необходимо содержание как правового, экономического, так и политического характера. "Это требует времени. Достаточно хорошим должен быть фон отношений", - отметил министр, добавив, что немаловажную роль играет рабочее расписание глав государств.