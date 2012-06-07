Росстат: Объем производства бензина в России с 28 мая по 3 июня увеличился на 7,1% - до 730,5 тыс. т.

Объем производства бензина в РФ за неделю с 28 мая по 3 июня 2012г. увеличился на 7,1% по сравнению с предыдущей неделей и составил 730,5 тыс. т. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Выпуск дизельного топлива вырос на 9,3% - до 1 млн 317 тыс. т.

В Москве производство бензина увеличилось по сравнению с предыдущей отчетной неделей на 6,5%, дизтоплива - сократилось на 5,8%. В Ленинградской области производство бензина выросло на 11,4%, дизельного топлива - на 1%. Абсолютные показатели Росстат не приводит.

В апреле 2012г. в России было произведено 2 млн 757,1 тыс. т бензина, что на 12,9% меньше, чем в марте 2012г. Дизельного топлива в апреле с.г. было произведено 5 млн 275,9 тыс. т, что на 7,9% меньше по сравнению с мартом 2012г.

В 2011г. в России было произведено 36 млн 754 тыс. т бензина, что на 2% превышает показатель 2010г. Объем производства дизтоплива в 2011г. составил 70 млн 207 тыс. т, увеличившись на 0,3% по сравнению с показателем 2010г.