СК по Петербургу завершил расследование дела ОПГ, на счету у которой убийство, похищения людей, хранение наркотиков и разбой.

В Санкт-Петербурге завершено расследование дела ОПГ, на счету у которой убийство, похищения людей, наркоторговля и разбой. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу, по делу проходят 15 членов банды, двое из которых, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее были осуждены к 9 и 7 годам лишения свободы, еще трое - находятся в розыске.

Из материалов уголовного дела следует, что с 2002 по 2009г. в Петербурге действовала ОПГ под руководством ранее судимых Александра Караджева и Сергея Кононка. Отметим, что в банду среди прочих вошли два бывших оперуполномоченных 74-го отдела милиции УВД по Красносельскому району.

Членам ОПГ инкриминируется 22 эпизода преступной деятельности, в том числе убийство, покушение на убийство, 3 похищения человека, 3 вымогательства, 6 разбоев, преступления в сфере незаконного оборота оружия и наркотических средств, незаконное выращивание и культивирование конопли. В пресс-службе отметили, что ряд преступлений был совершен с использованием формы сотрудников милиции.

При производстве обысков у членов банды были изъяты: 1 кг тротила, самодельное взрывное устройство, более 500 патронов, 3 пистолета-пулемета, 4 пистолета, взрыватели, а также в большом количестве наркотические вещества.

Десяти задержанным, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч.1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст. 30 п.п."ж,з" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1,3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), п."а" ч.3 ст.162 УК РФ (разбой), п."а" ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека), п."а" ч.4 ст.158 УК РФ (кража), п."а" ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж), п."а" ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство), п.п."а,в" ч.2 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование запрещенных растений) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее время дело передано прокурору. Розыск еще троих членов ОПГ продолжается.