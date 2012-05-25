Доллар подорожал в начале дня на 15 коп., евро - на 8 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с ослабления курса национальной валюты РФ по отношению к доллару и евро. При этом рубль стабилен по отношению к бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро).

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 31,81 руб./долл., что на 15 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 31,64 руб./долл., максимальные - 31,865 руб./долл.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 39,8571 руб./евро, что на 8 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,8077 руб./евро, максимальные - 39,90 руб./евро.

Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:15 мск составляла 35,4248 руб., что на 1 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 25 мая 2012г., составляет 31,6247 руб./долл., курс евро - 39,7681 руб./евро.

Как отмечают аналитики валютного рынка, рубль сегодня проседает на фоне дешевеющей нефти и общего негативного внешнего фона. С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне 90,58 долл./барр., в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,21%, торгуясь на уровне 106,32 долл./барр.