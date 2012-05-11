Годовое общее собрание акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада" пройдет 21 июня 2012г.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания компания Северо-Запада" пройдет 21 июня 2012г. Как сообщается в материалах компании, такое решение было принято на вчерашнем заседании совета директоров общества.

На заседании 21 июня будут рассмотрены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках компании, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Также на заседании будут избраны члены Совета директоров МРСК Северо-Запада.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров компании будет составлен 14 мая 2012г.

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания компания Северо-Запада" - филиал ОАО "Холдинг МРСК", которое является контролирующим акционером. МРСК Северо-Запада обслуживает семь регионов Северо-Западного федерального округа РФ общей площадью 1 млн 586 тыс. кв. км с населением 6 млн 690 тыс. человек. В состав компании с 1 апреля 2008г. как филиалы входят распределительные компании "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго". Чистая прибыль МРСК Северо-Запада по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2011г. составила 407,7 млн руб. против убытка годом ранее.