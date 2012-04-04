ЗакС Петербурга обратился к Г.Полтавченко с запросом по поводу стоимости стадиона на Крестовском острове.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с запросом по поводу стоимости стадиона на Крестовском острове. Соответствующий запрос был принят на сегодняшнем заседании ЗакСа.

Депутаты интересуются, действительно ли планируется увеличение стоимости строительства стадиона до 40 млрд руб., и просят обосновать возможное увеличение сметы.

Напомним, сооружение нового футбольного стадиона на Крестовском острове началось в 2007г. В качестве генподрядчика была выбрана компания "Инжтрансстрой-СПб". Отметим, что сроки реализации проекта неоднократно переносились, также менялась стоимость стадиона. С первоначальных 6,8 млрд руб. на начало строительства смета выросла до 23,7 млрд руб. В администрации города и в комитете по строительству увеличение сметы объясняют тем, что пришлось вносить изменения в проект в связи с тем, что Петербург претендует на проведение полуфинала ЧМ-2018, который пройдет в России. 16 февраля 2011г. стоимость стадиона снова была увеличена до 32 млрд руб. А после посещения стадиона вице-премьером РФ Дмитрием Козаком появилась информация о возможном увеличении стоимости - до 40 млрд.

В январе 2012г. Г.Полтавченко отметил, что увеличение стоимости возможно в случае, если по результатам госэкспертизы будет ясно, что генпордядчик не вписывается в текущую смету. Добавим, что, по информации комитета по строительству, госэкспертиза должна закончиться к концу апреля 2012г. Г.Полтавченко сообщил, что в случае увеличения сметы Смольный рассмотрит вопрос об обращении к федеральному центру за дополнительным финансированием.