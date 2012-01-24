В Петербурге в 2011г. по протоколам об административных нарушениях было выплачено 28,8 млн руб. штрафов.
Санкт-Петербург и область, 24 янв 2012, 12:44
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В Петербурге в 2011г. по протоколам об административных нарушениях было выплачено 28,8 млн руб. штрафов.
В Петербурге по итогам работы муниципальных образований города по составлению протоколов об административных правонарушениях в 2011г. было выставлено штрафов на сумму 28,8 млн руб. Об этом сообщил глава городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.
Из этих средств в бюджет Петербурга перечислено 16,3 млн руб. Остальные деньги пополнили бюджет муниципальных властей.