Власти Коми просят В.Путина ускорить выход распоряжения по конкурсу на строительство железной дороги "Белкомур".

Власти Республики Коми обратились к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой посодействовать скорейшему выходу распоряжения правительства, которое позволит начать подготовку концессионного конкурса на строительство железной дороги "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал). С соответствующей просьбой к В.Путину обратился глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в ходе сегодняшней встречи.

В.Гайзер напомнил, что по итогам консультаций с заинтересованными министерствами и ведомствами, РЖД и потенциальными инвесторами наиболее целесообразным вариантом привлечения частного капитала для реализации проекта была признана модель концессий. "На сегодняшний день заключили соглашение с Внешэкономбанком, которое позволило выходить на подготовительный этап работ, связанный с возможным объявлением концессионного конкурса и финансирования актуализации проекта", - сказал В.Гайзер.

По его словам, выход распоряжения правительства даст возможность уже в текущем году и в течение 2012г. вместе с Внешэкономбанком провести все необходимые работы по проектированию и подготовке такого конкурса и в 2013г. выйти (в случае положительного решения) на этап строительства. При таком графике строительство будет завершено к 2018г.

Кроме того, глава Республики Коми попросил В.Путина поддержать принятие решения о возможности финансирования Внешэкономбанком проектных работ. "Они на сегодняшний момент оцениваются до 2 млрд руб. до момента выпуска рабочей документации", - уточнил В.Гайзер. "Ну, давайте посмотрим", - ответил премьер.

Напомним, в августе 2011г. Внешэкономбанк и межрегиональная компания "Белкомур" заключили меморандум о намерениях по реализации одноименного проекта строительства железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Пермь (Соликамск).

Согласно меморандуму, стороны подготовят обоснования возможностей и условий реализации проекта на принципах государственно-частного партнерства по схеме заключения концессионного соглашения. Будут проведены соответствующие мероприятия для привлечения участников реализации проекта - российских или зарубежных финансирующих организаций как на стадии подготовки проекта к конкурсной процедуре, так и в дальнейшем. Внешэкономбанк также рассмотрит возможность собственного участия в финансировании реализации проекта после определения концессионера.

Как сообщал летом с.г. министр регионального развития РФ Виктор Басаргин, проект "Белкомур" может быть вынесен на правительственную комиссию по вопросам регионального развития не ранее 2012г.

"Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) - проект строительства железнодорожной магистрали Архангельск - Сыктывкар - Пермь (Соликамск) в рамках Комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского Края и Архангельской области. Проект подразумевает строительство новой железнодорожной магистрали общей протяженностью 1,155 тыс. км, из них новое строительство - 715 км, остальное - реконструкция и усиление действующих линий. "Белкомур" состоит из двух участков: Северный (проходит по территории Архангельской области и Республики Коми) и Южный (от Сыктывкара по территории Республики Коми и Пермского края). Для России новая магистраль имеет стратегическое значение, поскольку напрямую свяжет Урал, Республику Коми с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию.

По оценке администрации Пермского края, представленной осенью 2010г., инвестиции в строительство железнодорожной магистрали "Белкомур" составят 598 млрд руб. Предполагаемый срок реализации - до 2017г.

Проектная компания ОАО "Межрегиональная компания "Белкомур" создана решением трех субъектов РФ (Республика Коми, Архангельская область, Пермский край) для реализации данного проекта.