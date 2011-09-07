Чистая прибыль ОАО "ФосАгро" по МСФО за I полугодие 2011г. выросла в 2,7 раза - до 429 млн долл., говорится в материалах компании.

ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия: ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год. В середине июля 2011г. компания "ФосАгро" провела первичное размещение акций (IPO), включая акции в форме GDR, среди российских и глобальных институциональных инвесторов. Чистая прибыль ОАО "ФосАгро" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2011г. выросла в 3,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2010г. и составила 22 млрд 495 млн 647 тыс. руб. Выручка компании за отчетный период выросла более чем в 5 раз - до 24 млрд 435 млн 722 тыс. руб.