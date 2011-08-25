ФСФР зарегистрировала выпуск акций АК "АЛРОСА" на 3,68 млрд руб., размещаемых путем конвертации при дроблении.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение зарегистрировать выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "АК "АЛРОСА", размещаемых путем конвертации при дроблении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эмитентом размещается 7 млрд 364 млн 965 тыс. 630 ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой акции 0,5 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 3 млрд 682 млн 482 тыс. 815 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-03-40046-N.

Напомним, 26 июля с.г. наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил решение о выпуске акций ОАО "АЛРОСА" в количестве 7 млрд 364 млн 965 тыс. 630 номиналом 0,5 руб., способ размещения - конвертация при дроблении акций. В результате дробления каждая акция компании номинальной стоимостью 13 тыс. 502,5 руб. конвертируется в 27 тыс. 005 акций номиналом 0,5 руб. То есть количество акций у каждого акционера компании увеличится в 27 тыс. 005 раз, при этом суммарная номинальная стоимость принадлежащих каждому акционеру акций в результате дробления и конвертации останется прежней.

АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений республики - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%.