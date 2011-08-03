На Балтийском заводе стартовал новый этап работ на первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

В ОАО "Балтийский завод" стартовали работы по затяжке силового кабеля на плавучем энергоблоке проекта 20870, строящейся первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Как отметил главный строитель проекта Юрий Синельников, идет затяжка и раскрепление кабеля между двумя главными распределительными щитами (ГРЩ) и помещениями трансформаторов. Одновременно с этим проходят подготовительные работы по затяжке кабеля от ГРЩ до помещений резервных дизельгенераторов. К середине августа на атомной теплоэлектростанции планируется произвести монтаж 4 км силового кабеля.

ОАО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в состав Объединенной промышленной корпорации) - одно из крупнейших предприятий судостроительной отрасли России. Компания специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельных), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей. Завод выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования. Является поставщиком цветного и стального литья.