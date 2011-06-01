ГУП "ТЭК СПб" проведет гидравлические испытания теплотрасс в Калининском и Выборгском районах Петербурга.

ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" 1 июня 2011г. проведет гидравлические испытания теплотрасс в двух районах города. Как сообщает пресс-служба предприятия, проверку на прочность сегодня пройдут теплопроводы в Калининском и Выборгском районах Петербурга.

"ТЭК", в частности, проверит трубопроводы в Калининском районе от котельной "Пискаревская" на участке, ограниченном улицами Новороссийской, Бутлерова, С.Ковалевской, Руставели и проспектами: Пискаревский, Меншиковский, Непокоренных, Северный.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" будут вести наблюдение за состоянием трубопровода от котельной "Пригородная" в поселке Парголово Выборгского района на территории совхоза "Пригородный", ограниченного улицей 1-го Мая.



В сообщении пресс-службы ГУП "ТЭК" подчеркивается, что во время проведения работ возможна приостановка горячего водоснабжения потребителей, проживающих в зоне тестирования тепловых сетей.



Тестирование сетей на прочность и плотность проводится ежегодно для определения их готовности к следующему отопительному сезону. Выявленные в ходе испытаний неполадки планируется оперативно устранять.



Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" является крупнейшей теплоэнергетической компанией Северо-Запада. В ведении компании находится 378 котельных. Протяженность тепловых сетей предприятия - 5 тыс. 321,8 км.