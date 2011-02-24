МЧС Ленинградской обл. предупреждает о морозах до минус 28 градусов, которые могут вызвать энергосбои.

В Ленинградской области ночью 25 и 26 февраля 2011г. вновь ожидается значительное понижение температуры воздуха, в связи с чем возрастет риск аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на прогноз гидрометцентра, местами по области столбик термометра в ночные часы может опуститься до минус 28 градусов, в пригородах Санкт-Петербурга - до минус 20 градусов. Из-за морозов также возможны перебои в тепло- и водоснабжении населенных пунктов и отключение электроэнергии.



Ночью и утром 25 февраля преимущественно в западных районах региона температура воздуха опустится до минус 25 градусов, что на 10 градусов ниже нормы.



Как предупреждают в МЧС, понижение температуры воздуха может также спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий на трассах местного и федерального значения, стать причиной перебоев в работе транспорта. Повышается риск происшествий, связанных с крупными пожарами, а также со случаями обморожения и переохлаждения людей. Кроме того, сохраняется вероятность обрушения зданий и сооружений под тяжестью выпавшего снега.