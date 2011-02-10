Объем производства алкогольной продукции в Петербурге в 2010г. увеличился на 15% - до 17,04 млн дкл.

Объем производства алкогольной продукции в Санкт-Петербурге в 2010г. увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом и достиг 17 млн 41,4 тыс. дкл. Как сообщает пресс-служба комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) правительства города, наибольший рост произошел в производстве шампанского - в 1,5 раза, до 6 млн 242,1 тыс. дкл.
Выпуск слабоалкогольных напитков в минувшем году составил 3 млн 936,5 тыс. дкл, водки - 3 млн 665,6 тыс. дкл, вин - 1 млн 334,8 тыс. дкл, ликероводочных изделий - 950,6 тыс. дкл, коньяка - 781,1 тыс. дкл, винных напитков и крепленых вин - 130,7 тыс. дкл.
Как заметил заместитель председателя КЭРППиТ Анна Рухмакова, несмотря на рост численности жителей Петербурга, а также на увеличение количества выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 14%, общий объем реализации алкоголя в прошлом году снизился.
Отметим, в настоящее время в Петербурге лицензией на производство алкоголя владеют 17 компаний, фактическую деятельность осуществляют 12 производителей.