Арбитраж ввел на ОАО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" конкурсное производство на 6 месяцев.
Санкт-Петербург и область, 08 дек 2010, 14:15
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Арбитраж ввел на ОАО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" конкурсное производство на 6 месяцев.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении ОАО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" конкурсное производство на срок 6 месяцев. Как сообщается в материалах ОАО "Северо-Западное пароходство", в состав которого входит завод, предприятие было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.
Невский судостроительно-судоремонтный завод основано в 1913г. как Шлиссельбургские судоремонтные мастерские. Завод является дочерним предприятием ОАО "Северо-западное пароходство".