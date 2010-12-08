Арбитраж ввел на ОАО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" конкурсное производство на 6 месяцев.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении ОАО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" конкурсное производство на срок 6 месяцев. Как сообщается в материалах ОАО "Северо-Западное пароходство", в состав которого входит завод, предприятие было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.



Невский судостроительно-судоремонтный завод основано в 1913г. как Шлиссельбургские судоремонтные мастерские. Завод является дочерним предприятием ОАО "Северо-западное пароходство".