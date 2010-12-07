ФАС одобрила ходатайства УТА о приобретении 100% акций телекоммуникационной компании "Конвей Плюс".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства ООО "Управление транспортными активами" (УТА) о приобретении 100% акций ЗАО "Телекоммуникационная компания "Конвей Плюс" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении ведомства.
ООО "Управление транспортными активами" (УТА) - дочерняя компания транспортного холдинга Universal Cargo Logistics Holding B.V. UCLH создана в 2008г. с целью повышения эффективности управления существенными транспортными компаниями, входящими в группу UCLH.
ЗАО "Телекоммуникационная компания "Конвей Плюс" является системным интегратором и поставщиком телекоммуникационных услуг на территории Большого порта Санкт-Петербург. Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении комплексных решений для заказчиков с круглосуточным непрерывным циклом производства.