Официальный курс доллара вырос на 29 коп., курс евро поднялся на 7 коп.

На российском валютном рынке ММВБ сегодня продолжилось ослабление рубля. Уже на открытии рубль подешевел и к доллару, и к евро. Кроме того, довольно сильно дорожает сегодня бивалютная "корзина" (0,55 долл. и 0,45 евро). Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 18 ноября 2010г., вырос в итоге на 29 коп. и составил 31,3487 руб./долл. По состоянию на 15:25 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 31,3524 руб./долл., что на 27 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 31,3925 руб./долл., минимальные - 31,28 руб./долл.

Немного подорожала сегодня и единая европейская валюта. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 18 ноября 2010г., вырос на 7 коп. и составил 42,2863 руб./евро. По состоянию на 15:25 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 42,3144 руб./евро, что на 3 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 42,447 руб./евро, минимальные - 42,24 руб./евро.

Стоимость бивалютной "корзины" по состоянию на 15:25 мск составляла 36,3016 руб., что на 16 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитик НОМОС-банка Ольга Ефремова отмечает, что европейские проблемы государственных финансов и активное обсуждение "ирландского вопроса" выступают главным фактором, ограничивающим привлекательность европейских рисков. "Для локального валютного сегмента вчерашний день дополнит список тех, которые отметили переход доллара выше отметки 31 руб. Защитная стратегия локальных участников выражается в серьезном разгоне цен на валюту, причем не только на американскую. В условиях столь напряженной ситуации хотелось бы видеть более четкую позицию ЦБ, но пока регулятор воздерживается от каких-либо действий, направленных на поддержание курса национальной валюты", - подчеркнула О.Ефремова.